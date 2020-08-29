3320 انتهاكاً حوثياً للمدنيين في صنعاء خلال عام

رصد تقرير حقوقي، ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 3320 انتهاكا بحق المواطنين المدنيين في العاصمة صنعاء خلال الفترة من أغسطس 2019- أغسطس 2020م.

ووفقا للتقرير السنوي لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة (حكومي) الصادر بعنوان "المصير المجهول"، فإن الانتهاكات الحوثية تنوعت بين التعذيب حتى الموت والاختطاف والإخفاء القسري، ومحاكمات سياسية وإصابات وتعذيب واعتقالات وإصابات واعتداء جسدي وفرض الإقامة الجبرية وانتهاكات للطفولة وللمرأة .. مؤكدا أن الانتهاكات المرصودة هي "جزء بسيط من الانتهاكات التي تمارس على أرض الواقع".

وبلغت حالات القتل تحت التعذيب (11) حالة، ووصلت حالات الإصابات تحت التعذيب الى (398) حالة إصابة متنوعة.

كما بلغت عمليات الاختطاف في أمانة العاصمة صنعاء –خلال فترة التقرير نحو (720) حالة اختطاف منها (576) حالة اختطاف للرجال، و(122) حالة اختطاف للنساء و22 حالة اختطاف لأطفال ما دون الثامنة عشرة.

ورصد التقرير (271) حالة اختفاء قسري، و(201) حالة فرض للإقامة الجبرية من قبل الميليشيا، فيما بلغ عدد حالات التعذيب الوحشي في سجون الميليشيا (350) حالة تعرض فيها مواطنون للتعذيب الوحشي في سجون الميليشيا.

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وأشار التقرير إلى رصد (577) حالة اعتداء جسدي، واستمرار الميليشيات في المحاكمات السياسية العبثية للمعارضين والناشطين والتي وصلت إلى عدد (157) محاكمة سياسية.

وبلغت الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال نحو (309) انتهاكاً متنوعاً فيما بلغت الانتهاكات بحق النساء إلى نحو (326) حالة.