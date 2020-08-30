ذهبت لجلب المياه.. حوثي يقنص سيدة يمنية

أقدم عنصر من ميليشيات الحوثي على قنص سيدة يمنية في قرية الشقب شرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن، صباح الأحد.

وأكد ناشطون حقوقيون باشروا التحقيق في الحادث أن قناصاً حوثياً أطلق النار على السيدة جميلة عبده مهيوب (50 عاماً) بجوار منزلها وهي ذاهبة لجلب المياه من ساقية عند سفح تبة الصالحين التي تتمركز فيها عناصر من الميليشيات، ما أدى إلى مقتلها.

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وسبق أن تعرضت هذه السيدة لثلاث إصابات في أوقات مختلفة على أيدي عناصر حوثية في المنطقة، حيث أصيبت مرتين بالرصاص المباشر ومرة بشظايا، وفق الناشطين.

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، استهدف قناص حوثي طفلة في الثامنة من عمرها في مدينة تعز، كانت تبحث عن الماء، وظهر شقيقها وهو يحاول إنقاذها في صور وصفها ناشطون بـ"الموجعة والمؤلمة".

كما قال سكان محليون، إن قناصاً تابعاً لميليشيات الحوثي يتمركز في معسكر الأمن المركزي أطلق الرصاص على الطفلة رويدا صالح (6 سنوات)، في جولة سبأ بحي الروضة، شرق المدينة، ما أسفر عن إصابتها بطلقة نارية في الرأس.

إلى ذلك أوضحوا أن الطفلة كانت تحمل في يدها دبة ماء فارغة في طريقها للمساربة من أجل تعبئتها في حي الروضة، بحسب ما نقلته صحيفة "الشارع" المحلية، فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي رسماً كاركاتيرياً مؤلماً للطفلة تحت هاشتاغ #طفلة_الماء .