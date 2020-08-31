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الإرياني: ميليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن الهجومين الفاشلين اللذين خططت لهما ميليشيا الحوثي واستهدفا مطار أبها وخطوط الملاحة في البحر الأحمر يؤكدان النهج الإرهابي للميليشيا.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن الهجمات الإرهابية المتواصلة على الأعيان المدنية وحركة التجارة الدولية تؤكد من جديد تعمد ميليشيا الحوثي الإضرار بأكبر قدر من المدنيين.

وأشار إلى أن الميليشيا تواصل نهج التصعيد وتخريب دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن والاستمرار في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

تدمير مسيرة حوثية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأحد، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نحو مطار أبها الدولي، مؤكداً أن فعل الحوثيين هذا هو عمل إرهابي ووحشي.

كما ندد التحالف بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في المطار، مشيراً إلى أن تدمير المسيرة أدى لتساقط شظايا على المكان دون أي أضرار أو إصابات.

"سنحاسب المتورطين"

وأعلن التحالف أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.

يشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف كانت أكدت، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة "درون" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية.

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