التحالف يدمّر زورقاُ حوثياً في البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر.

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو مطار أبها الدولي،... التحالف يدمّر مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها السعودية

وكشف التحالف في بيان أن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة.

إلى ذلك أكد استمرار تنفيذ الإجراءات ضد الميليشيا لتدمير قدراتها المهددة للأمن الإقليمي.

في التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأحد محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما بيّن أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

تدمير طائرة مسيرة

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو مطار أبها الدولي، مؤكداً أن فعل الحوثيين هذا هو عمل إرهابي ووحشي.

كما ندد التحالف بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في المطار، مشيراً إلى أن تدمير المسيرّة أدى لتساقط شظايا على المكان دون أي أضرار أو إصابات.

"سنحاسب المتورطين"

وأعلن التحالف أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.

إلى ذلك، أضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.