شاهد.. قناصة الحوثي تواصل استهداف المدنيين بالحديدة

أطلقت قناصة ميليشيات الحوثي الانقلابية نيران أسلحتها، مساء الأحد، صوب مدينة حَيْس، جنوبي الحديدة غربي اليمن بصورة هستيرية، ما أدى إلى إصابة احد المواطنين برصاصة في رأسه.

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في التفاصيل، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن قناصة الحوثي أصابت المواطن عبدالله طالب حمنه، برصاصة في رأسه أثناء وجوده في سوق المدينة، وذلك بعد ساعات من جريمة مماثلة أصابت امرأة مسنة تدعى مريم زهاري وتبلغ من العمر 70 عاماً بجروح خطيرة.

وأوضح أن حالة المواطن الجريح خطيرة، حيث نُقل على إثرها إلى مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج.

وأكد أن الجرائم والانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في الحديدة تصاعدت منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار الموقعة أواخر العام 2018م، إذ لم تلتزم الميليشيات بأيٍّ من بنودها، ضاربة بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة عرض الحائط.

قتلى وجرحى

في السياق، كسرت القوات المشتركة، مساء الأحد، هجوماً للميليشيات الحوثية جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر عسكري ميداني أن مجموعة مسلحة جديدة للميليشيات الحوثية شنت هجوماً على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التٍُحيتا ولكن دون جدوى، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع مقاتلي الميليشيا وكبدتها خسائر فادحة، موقعة في صفوفهم قتلى وجرحى، وأجبرت البقية على الفرار.

كما أشار إلى أن مليشيات الحوثي استهدفت بقصف مدفعي قُرى آهلة بالسكان بعيدة عن أي هدف عسكري مثيرة الرعب في نفوس الأهالي.

ولفت إلى أن تحركات الميليشيات كانت مرصودة بدقة منذ نقلها على دفعات من جهة زبيد إلى أوكارها بين مزارع المواطنين جنوب شرق التُّحيتا.

ويُعد الهجوم على الجبلية الثاني من نوعه في 4 أيام بعد فشل هجوم سابق تزامن مع هجوم أوسع داخل مدينة الحديدة.