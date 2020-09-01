اليمن يطالب بتحرك فوري لاحتواء مخاطر التسرب في "صافر"

حمّلت الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار خزان صافر النفطي، وذلك بعد نشر صور تكشف عن بدء تسرب الماء لداخل الخزان.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء، أن الصور الجديدة التي تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الميليشيات الحوثية في منطقة التسرب" ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية".

وأضاف في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" مساء الثلاثاء، أن هذه الكارثة "لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

وأضاف: "نحمّل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي بالصعود إلى الناقلة".

موضوع يهمك أكدت تقارير إعلامية يمنية، اليوم الثلاثاء، وجود مؤشرات عن تسرب مياه إلى خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة، والذي يوصف... كارثة محتملة.. بدء تسرب المياه إلى خزان صافر بالبحر الأحمر اليمن

وكشفت صور جديدة تداولها ناشطون يمنيون، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات لتسرب المياه إلى خزان صافر النفطي، قبالة سواحل الحديدة، في ظل استمرار إعاقة ميليشيا الحوثي الانقلابية وصول خبراء أمميين لتقييم وضعه وتفريغ حمولته من النفط.

واتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي بعرقلة عملية إصلاح صافر طوال العامين الماضيين، محذرة من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فوراً.

وترسو سفينة صافر العائمة التي توصف بأنها "قنبلة موقوتة"، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام.