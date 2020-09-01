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قطعوا جسده.. ميليشيا الحوثي تعذب معلماً حتى الموت

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم
عناصر من الحوثيين
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مازالت ميلسشيات الحوثي الانقلابية في اليمن مستمرة بجرائمها، حيث أقدمت على تعذيب أحد التربويين في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، حتى الموت بعد 4 أيام من اختطافه من وسط المدينة.

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وقالت مصادر محلية، إن التربوي المختطف "محمد عبدالله محسن سلبة" توفي جراء التعذيب الوحشي في سجون ميليشيات الحوثي لمدة 4 أيام متواصلة إلى أن قتله بطريقة مروعه، بعد اختطافه من مدينة حجة، الخميس الماضي.

تعذيب وحشي!

وذكرت المصادر، بحسب مواقع إخبارية محلية، أن الميليشيات الحوثية مارست تعذيب وحشي بحق المختطف "سلبة" خلال الأربعة الأيام، ومن ذلك اقتطاع أجزاء من جسده وأوردته وتركته ينزف حتى الموت.

المعلم القتيل المعلم القتيل

يشار إلى أن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين كانت كشفت في إحصائيات سابقة عن وفاة أكثر من 200 مختطف تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي.

كلمات دالّة

#ميليشيا_الحوثي, #حجة
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