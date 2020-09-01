كمين للجيش اليمني بجبهة قانية.. قتلى بصفوف الحوثي

تخوض قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

موضوع يهمك لقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران الجيش اليمني... البيضاء.. مصرع 25 حوثياً في جبهة قانية اليمن

فقد أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع من ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم في جبهة قانية، الاثنين، وأطبقوا عليها الحصار من جميع الاتجاهات، قبل أن يشتبكوا معها ويوقعوا جميع العناصر بين قتيل وجريح وأسير.

وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا آليات وتعزيزات كانت في طريقها لفك الحصار عن عناصر الميليشيات، وأسفر القصف والغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير العديد من الآليات.

معارك متواصلة

في السياق، أعلن قائد اللواء 143 مشاه في الجيش اليمني العميد ذياب القبلي، تحقيق الجيش مسنوداً من رجال القبائل سيطرة ميدانية في جبهة قانية، شمال البيضاء، في معارك لا تزال متواصلة.

وقال العميد القبلي، في تصريح صحافي، إن ميليشيا الحوثي تلقت، اليوم الاثنين، ضربة عسكرية موجعة في جبهة قانية، بعد أن خسرت المئات من عناصرها قادتهم إلى محارق الهلاك.

كما أضاف أن ميليشيا الحوثي وقعت في مذبحة كبرى لا مثيل لها، وخسرت خسائر هائلة نتيجة محاولاتها العبثية والفاشلة.

إلى ذلك أشار القبلي إلى أن العشرات من عناصر الميليشيات وقعوا بين قتيل وأسير وجريح، في حين استعاد الجيش عربات وآليات قتالية، وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر بمختلف أنواعها كانت بحوزة الحوثيين.