مقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم حوثي في البيضاء

قُتل مدنيان وأصيب آخر إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأوضح "المرصد اليمني للألغام" اليوم الأربعاء، أن اللغم الحوثي انفجر في قرية النسرين بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر.

وذكر أن القتلى هم عارف علي محمد الحميقاني، وصالح ناصر حسين الحميقاني، بينما الجريح هو عبدالرحمن أحمد حسين الحميقاني.

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ومنذ اجتياح ميليشيا الحوثي البيضاء عام 2014، عمدت إلى زراعة حقول من الألغام والعبوات الناسفة في المناطق الآهلة بالسكان والأودية والمزارع والطرقات، متسببةً في مقتل أو إعاقة عدد كبير من المدنيين الأبرياء في المحافظة.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي في اليمن. وتشير التقارير إلى وجود أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية. ومعظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين. ويتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعباً للغاية.