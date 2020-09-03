من حزب الله للإخوان فاليمن..عميل يؤكد "قطر تمول الحوثي"

لطالما اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية قطر بالتماهي مع سياسة الحوثيين، كما أكدت أكثر من مرة دعم الدوحة للميليشيات المدعومة من إيران في اليمن، وتواصلها معهم.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة دي بريسه Die Presse عن تمويل قطر للحوثيين.

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ونقلت الصحيفة النمساوية عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله إن قطر "تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني بأنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ على السعودية"، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله والإخوان.

ونقلت الصحيفة عن جايسون جي، العميل السابق نفسه الذي زود صحيفة دي تزايت الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي، قوله إنه قدم قبل أسبوع من اعتداءات طالت نجران ومطار أبها، معلومات (لم يقل لمن) ساعدت بالتصدي لتلك الاعتداءات و"تفادي سقوط مدنيين".

عين على الملاحة الدولية

كما أشار جايسون إلى وجود معلومات تفيد بالإعداد لمزيد من الاعتداءات.

ورأى أن السعودية لم تعد هدف الصواريخ والاعتداءات الحوثية، بل أضحت البحرين الآن الهدف، فضلاً عن طرق الملاحة الدولية.

يذكر أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كان كشف قبل 3 سنوات بأن قطر حاولت إجراء وساطة لإنقاذ الحوثيين، موضحاً أن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة، لكنها لم تنجح، لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.

وقبل أسابيع، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تواصل الحكومة القطرية وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.