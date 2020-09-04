الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية في الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن تحرير سلسلة جبلية وعدد من المواقع المحيطة بها بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأوضح البيان، أن الهجوم الذي وصفه بـ"النوعي" تمكن خلاله الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة ورجال القبائل، من تحرير "جبال حويشان" وعدد من المواقع المحيطة بها.

وأشار إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات، حيث لقي العشرات مصرعهم وإصابة آخرين، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية عربتين وطقمين قتاليين تابعين للميليشيات الانقلابية.

وبحسب البيان، فإن المعارك لا تزال مستمرّة حتى اللحظة وسط تقدم ثابت للجيش، وتقهقر الميليشيات الحوثية.