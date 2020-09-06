التحالف يسقط "مسيرة" حوثية استهدفت السعودية

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.#واس_عام pic.twitter.com/BSHMB32r6D — واس العام (@SPAregions) September 6, 2020

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة من دون طيار في الداخل اليمني أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن استمرار تلك الميليشيا الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف المدنيين والتجمعات السكانية.

وأكد المالكي أن قوات التحالف ستتخذ الإجراءات كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تدمير 23 طائرة مسيّرة

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد، أنه تمكن من إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي خلال شهر أغسطس الماضي في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء.

ووفقاً لوحدة الرصد التابعة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فقد تنوعت هذه الطائرات بين المفخخة والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش، مضيفاً أن غالبيتها إيرانية الصنع.

تفاصيل عن خسائر مسيرات الحوثي

وبلغ عدد الطائرات الحوثية المسيرة التي أسقطها الجيش في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي صنعاء، 11 طائرة مسيرة مفخخة واستطلاعية. وتم إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة واستطلاعية في جبهات قانية بمحافظة البيضاء، و6 طائرات مسيرة مفخخة واستطلاعية في جبهات القتال بمحافظة الجوف، فيما أسقط الجيش طائرة مسيرة تحمل متفجرات في جبهة باقم بصعدة.

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وخلال الأيام الماضية، تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية الحوثية في الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية ضد الميليشيات.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، قد ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.