اليمن.. "مسام" ينتزع 1353 لغماً حوثياً في أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام "، اليوم الأحد، انتزاع 1353 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، في عدد من مناطق اليمن.

وقال مدير العمليات في مشروع رتيف هورن، في بيان، إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1049 ذخيرة غير منفجرة و9 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 277 لغماً مضاداً للدبابات، و18 لغماً مضاداً للأفراد.

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بدوره، أكد مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي أن فرق المشروع تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 292.609 أمتار مربعة من الأراضي اليمنية.

وأضاف القصيبي أن فرق "مسام" تمكنت في المجمل من تطهير 13.868.757 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

وأشار مدير عام المشروع إلى أن فرق "مسام" نزعت منذ انطلاق المشروع 183581 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.