تعز.. قصف حوثي يودي بحياة طفلة وامرأة

قُتلت طفلة وامرأة اليوم الأحد بقصف شنته ميليشيا الحوثي على إحدى قرى مديرية ماوية شرقي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

موضوع يهمك حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية انتصارات في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيا... تقدم للجيش اليمني بعدة جبهات.. و"انتصارات وهمية" للحوثيين اليمن

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفت قرية المرقب في عزلة حوامرة بمديرية ماوية المحاذية لمديرية المسيمير بمحافظة لحج.

وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل آسيا محمد الشجري (55 عاماً) وميسون وهيب العزيبي (8 سنوات).

وأشارت إلى أن القرية المستهدفة ليست في نطاق المواجهة مع القوات الحكومية.

وتأتي الجريمة في سياق الاستهداف الممنهج للميليشيات الحوثية ضد المدنيين، الذين يتعرضون لانتهاكات مروعة، من بينها القتل والتشريد، واستخدامهم دروعاً بشرية.