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تعز.. قصف حوثي يودي بحياة طفلة وامرأة

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم 
دخان المعارك في تعز (أرشيفية)
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قُتلت طفلة وامرأة اليوم الأحد بقصف شنته ميليشيا الحوثي على إحدى قرى مديرية ماوية شرقي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفت قرية المرقب في عزلة حوامرة بمديرية ماوية المحاذية لمديرية المسيمير بمحافظة لحج.

وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل آسيا محمد الشجري (55 عاماً) وميسون وهيب العزيبي (8 سنوات).

وأشارت إلى أن القرية المستهدفة ليست في نطاق المواجهة مع القوات الحكومية.

وتأتي الجريمة في سياق الاستهداف الممنهج للميليشيات الحوثية ضد المدنيين، الذين يتعرضون لانتهاكات مروعة، من بينها القتل والتشريد، واستخدامهم دروعاً بشرية.

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كلمات دالّة

#تعز, #الحوثي, #اليمن, #الحوثيين
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