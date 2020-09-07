الإرياني: الحوثيون يتعرضون لأكبر خسائر بشرية منذ انقلابهم

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي تتعرض لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ انقلابها على الدولة في العام 2014".

وأكد في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" اليوم الاثنين، سقوط عشرات القيادات الحوثية "العقائدية" التي "تلقت التدريب على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني"، وذلك في المعارك الدائرة بالجوف ومأرب والبيضاء.

وأضاف الإرياني: "تصلنا يومياً عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي تكشف حجم المحارق التي يسوق الحوثي عناصره إليها في معارك مكشوفة بصحراء الجوف ومأرب والبيضاء، ونتردد عن نشرها التزاما بمعايير النشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاعر ذوي المغرر بهم ممن يلقي بهم الحوثي قرابين لمخططات أسياده في طهران"، حسب تعبيره.

كما أكد وزير الإعلام اليمني أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية، يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات، مشيراً إلى شن هجوم على ميليشيا الحوثي وتحرير عدد من المواقع شمال النضود بمحافظة الجوف، أهمها قرن بن عجيل وتبة الصليحي والمحازيم.

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وكانت قوات الجيش اليمني قد استعادت مناطق مهمة من قبضة الحوثيين، أبرزها جبل عرفان وقرن الكدادي وجبل الصبايغ. وهي تطبق الآن حصاراً شبه كلي على مواقع الحوثيين في النضود والعلم، وسط استمرار المعارك مع تقدم القوات باتجاه بئر المزاريق، شمال شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأكدت مصادر ميدانية أن قائد ميليشيا الحوثي في جبهة الصبايغ، طارق حسن المعوضي المكنى بـ"أبو المسيرة"، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في المعارك التي دارت بالجبهة.

ويُعد المعوضي من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي، وأحد المقربين من رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية" محمد علي الحوثي.

كما نشر مركز "سبأ" الإعلامي مقطع فيديو لحظات استسلام مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الصبايغ شرق محافظة الجوف، بعد فرض الحصار عليهم.