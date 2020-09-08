بريطانيا: من الضروري الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض

أعلن السفير البريطاني في اليمن، مايكل أرون، الثلاثاء، اتفاقه مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن.

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وشدد في تغريدات عبر تويتر، على أهمية إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، مؤكداً أن هذا الهجوم أدى إلى فقدان الأرواح غير المبرر.

كما نوّه بأهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك.

وكان سفير السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، قد التقى قبل أيام، سفير أميركا كريستوفر هينزل، وأكدا على أهمية تنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر الحساب الرسمي لسفارة السعودية لدى اليمن على "تويتر" حينها، أن الجانبين أكدا دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

مناطق جديدة تحت سيطرة الجيش

يشار إلى أن الجيش اليمني كان استعاد عددا من المناطق بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، وفي مقدمتها منطقة المحازيم وتبة الصليحي، بالإضافة إلى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، و"قرون الهنادية"، وجبال "عرفّان" والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي.

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، الثلاثاء، أنه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي وإحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا.

إلى ذلك، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات جوية مركزة على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.