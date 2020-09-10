الحكومة اليمنية: التحالف بقيادة السعودية أنقذنا من مشروع إيران الطائفي

ثمنت الحكومة اليمنية الدور الأخوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في إسناد معركة التحرير ضد المليشيا الانقلابية والذي أنقذ البلاد من مشروع إيران الطائفي.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد في معركة المصير للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والحفاظ على هوية وعروبة اليمن.

وثمنت حكومة تصريف الأعمال، الدور البطولي لقوات الجيش الوطني ورجال القبائل الشرفاء والمقاومة الشعبية وهم يواصلون تقديم التضحيات تلو التضحيات من أجل إنهاء المشروع الانقلابي الطائفي واستكمال تحرير بقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين.

وترأس الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، اليوم اجتماعا لحكومة تصريف الأعمال، لتدارس المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع العسكرية والميدانية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

موضوع يهمك انتقدت الحكومة اليمنية الشرعية، تصريحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس، حول لقائه مسؤولا إيرانيا،... حكومة اليمن تنتقد لقاء غريفثس بمسؤول إيراني اليمن

كما أشادت حكومة تصريف الأعمال بجهود كل القبائل الأحرار والشرفاء المساندة لقوات الجيش ووعيها الكبير بالخطر الذي تمثله أداة إيران الحوثية، ومشروعها العنصري والكهنوتي البغيض.

وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، تمشيط ما تبقى من جيوب مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.