اليمن: لن نسمح باستغلال الحوثيين اتفاق الحديدة للحشد في مأرب

قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن خطر حصول كارثة بيئية بسبب خزان صافر النفطي يتزايد يوما بعد آخر.

وشدد الحضرمي، خلال لقائه اليوم الخميس سفيرة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينور، على أهمية استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بهذا الملف وتهديدها لأمن البحر الأحمر والبحار المجاورة.

وجدد وزير الخارجية اليمني دعوته إلى فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن على القيادات الحوثية المتسببة في عرقلة وصول الفريق الفني الأممي إلى الخزان المتهالك لتقييم وضعه وتفريغ النفط منه وتفكيكه.

موضوع يهمك لقي 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية... مصرع 40 حوثياً في كمين محكم للجيش اليمني في مأرب اليمن

كما دعا إلى اتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي "لوقف التصعيد العبثي من قبل ميليشيات الحوثي واستمرارها الزج بالأطفال والمغرر بهم في معارك خاسرة بمأرب والجوف".

وأكد أن الحكومة "لن تسمح باستمرار استغلال ميليشيا الحوثي لاتفاق الحديدة للتحشيد في أي مناطق أخرى في اليمن لاسيما مأرب"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ويبدو أن العد التنازلي لكارثة "صافر" التي تقل مليوناً و200 ألف برميل من النفط الخام يقترب بسرعة مرعبة من الصفر، خصوصاً بعد تأكيدات مسؤولين في شركة "صافر" أن عمل الصيانة لم يعد حلاً ممكناً لإنقاذ البيئة من كارثة وشيكة الوقوع، وذلك بسبب بدء تسرب المياه إلى محيط الخزان العائم في ميناء رأس عيسى وأن ما تبقى من حل يتلخص بتفريغ عاجل لمخزون النفط.