فيديو.. الجيش اليمني يواصل التقدم في جبهات الجوف

تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف لليوم الرابع على التوالي.

موضوع يهمك استعاد الجيش اليمني عددا من المناطق بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، وفي مقدمتها منطقة المحازيم وتبة الصليحي بالإضافة إلى... الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في الجوف ونهم اليمن

في التفاصيل، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش الوطني والمقاومة شنوا، الأربعاء، هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير كافة المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الشهلا، ويواصلون الزحف لتطهير ما تبقى من المواقع في جبهة النضود، وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات.

وأكد البيان، أن المعارك التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما دمّرت مقاتلات التحالف أربع عربات وأربعة أطقم حوثية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن قوات الجيش استعادت 8 أطقم بعتادها وأسلحة أخرى متنوعة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش.

عملية عسكرية واسعة

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني كانت أطلقت، الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود، وكبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونشر المركز مشاهد من العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش اليمني شرق الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني، وطيران تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في نهم، شرقي صنعاء.