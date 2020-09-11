الأمم المتحدة تعلق 70% من برامج الصحة الإنجابية في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة تعليق 70% من برامج الصحة الإنجابية في اليمن منذ مطلع سبتمبر الجاري، بسبب نقص التمويل.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، على صفحته بموقع "تويتر": "‏اعتبارا من سبتمبر، تم تعليق 70% من برامج الصحة الإنجابية المنقذة للحياة باليمن، بسبب شح التمويل".

وأضاف أن "مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في ‎صنعاء يعد من أحد المرافق المتبقية، ولا يزال يدعمه الصندوق، لتقديم خدمات منقذة للحياة للأمهات وحديثي الولادة".

ومنذ أشهر، تشكو وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتطالب المانحين بالتدخل العاجل من أجل إغاثة ملايين السكان.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان، حذر في وقت سابق، من تداعيات نقص الرعاية الصحية والإنجابية لـ320 ألف امرأة حامل باليمن.

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وقال إن هناك 20% فقط من النظام الصحي يقدم خدمات للأمومة والطفولة، وإن التقديرات تشير إلى وفاة امرأة كل ساعتين بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة.

وفي مطلع 2020، ناشد صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوفير 100.5 مليون دولار للعمليات الإنسانية في اليمن، تم الحصول على 41% منها، ما ترك فجوة مالية قدرها 58.8 مليون دولار.