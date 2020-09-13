السفير الأميركي باليمن: قلقون من استمرار عدوان الحوثي

عبر السفير الأميركي في اليمن كريستوفر هنزل، الأحد، عن قلقه من استمرار "عدوان" الحوثيين.

وأكد أثناء لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على دعم أميركا لجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفثس، مرحباً بجهود اليمنيين المستمرة لتنفيذ اتفاقية الرياض.

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وكانت السعودية قدمت آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت الحكومة اليمنية، أن اتفاق الحديدة أصبح بلا فائدة. وأكد وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقاء مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس، أن اتفاق الحديدة أضحى غير مجد، وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر.

انتهاكات حوثية

كما شدد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة.

واعتبر أن البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لا تزال عاجزة عن تحقيق مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن، بسبب تقييد حركتها من قبل ميليشيات الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها.

من جهته، أكد غريفثس التزام الأمم المتحدة والشرعية الدولية بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام.

كما أعرب عن أمله في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار ضمن مقترح الإعلان المشترك في أقرب وقت ممكن.