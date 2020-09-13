التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع الحوثي في صنعاء

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الأولى من فجر الأحد سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في أماكن عدة بصنعاء وضواحيها .

واستهدفت أربع مسيّرات للميليشيات كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية.

موضوع يهمك أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، عن مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد من... مقتل 35 عنصراً بينهم 4 قيادات حوثية شرق صنعاء اليمن

إلى ذلك، أوضحت مصادر محلية أن الغارات استهدفت معسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة صنعاء

مراكز تجميع للصواريخ الباليستية

وكان طيران التحالف شن 9 غارات جوية فجر السبت، على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية.

وأفاد شهود عيان أن مقاتلات التحالف استهدفت بشكل مباشر مراكز تجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

أتى ذلك بعد أن أعلنت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش إنه يواصل ملاحقة فلول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار.

عملية نوعية للجيش

كما أشار إلى أن قوات الجيش، تمكنت من السيطرة على مركز قيادة الميليشيات وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها، في الجبهة ذاتها، إثر عملية نوعية نفذها الجيش مسنودا برجال القبائل.

إلى ذلك، أسفرت العملية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وكانت قوات الجيش أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود، وكبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في هذه المواجهات، حيث نشر مركز سبأ الإعلامي، مساء الجمعة، مقطع فيديو للآليات والأطقم الحوثية التي تم تدميرها بمن عليها في جبهتي الصبايغ والنضود، شرق الجوف.