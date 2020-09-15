قرية "الزوب" في البيضاء ضحية انتهاكات حوثية متنوعة

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيا الحوثي تمارس جرائم حرب ضد المدنيين في منطقة الزوب التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأكدت المنظمة "سام"، ومقرها جنيف، في بيان لها، أن جماعة الحوثي تقصف منطقة الزوب بمختلف القذائف والأسلحة الثقيلة، بما فيها راجمات الصواريخ والدبابات والمدفعية الثقيلة العشوائية على منازل المدنيين الآهلة بالسكان في القرية. وهذا القصف تسبب في قتل وجرح عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأُجبر آخرون على ترك منازلهم تحت ضغط هذا القصف.

ورصدت المنظمة مئات الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في قرية الزوب في منطقة قيفة خلال السنوات الماضية، تنوعت بين القتل والاعتقالات التعسفية والاختطافات وتفجير واستهداف المنازل وإحراق وتدمير آبار لمياه الشرب ومرافق صحية وتعليمية ومحطة وقود واستهداف دور العبادة وإتلاف ونهب ممتلكات خاصة وعامة. وهذا الأمر أدى لنزوح مئات الأسر وتعطيل تام للحياة في القرية.

وقالت إنها رصدت مقتل أكثر من 40 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة ما لا يقل عن 60 بينهم نساء وأطفال، لا يزال بعضهم يعاني من الإصابة نظراً لعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة.

ولفت البيان إلى اعتقال أكثر من 150 مدنياً، بينهم 48 من العمال الوافدين الذين يعملون في مزارع القرية، بينهم أفارقه.

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وأشار إلى تفجير الحوثيين ثمانية منازل بشكل كلي، اثنان منها أثناء حملتهم العسكرية الأخيرة في الأيام الماضية. وأحرقت الميليشيا 22 منزلاً، فيما تسببت القذائف التي تُطلقها بشكل مستمر بتدمير جزئي لـ200 منزل وتضرر عشرات المنازل الأخرى بأضرار متفاوتة جراء الاستهداف المتعمد بالقذائف المختلفة. كما شمل الاستهداف 3 منشآت تعليمية، واحدة منها دُمرت بصورة كلية ما أدى إلى حرمان أكثر من 600 طالب وطالبة من حقهم في التعليم.

وأضافت أن القصف فاقم من تردي الوضع الإنساني في القرية ودفع أكثر من 450 أسرة خلال الحروب السابقة إلى النزوح إلى القرى المجاورة، منها قرى العجمة والنظيم وبقرات، فيما نزح البعض الآخر نحو مدينة رداع هرباً من جحيم الحصار والقصف.

ووثقت المنظمة إجهاض امرأتين من النساء الحوامل جراء استهداف منازلهن بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية والدبابات، وحالة وفاة لجنين في إحدى نقاط التفتيش، بعد منع عناصر الجماعة أحد المدنيين من إسعاف زوجته الحامل والتي كانت على وشك الولادة قبل عدة أيام.

ودعت منظمة "سام" جماعة الحوثي إلى وقف هجماتها وانتهاكاها ضد قرية الزوب.