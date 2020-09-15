غريفثس: إغلاق الحوثي مطار صنعاء أمام المساعدات مقلق للغاية

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس: أرسلت "مسودة مفصلة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي.

وأضاف في جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في اليمن، أنه حان الوقت لتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق، متحدثا عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحديدة تتواصل يوميا.

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وعبر عن قلق كبير إزاء الوضع الإنساني في اليمن، لافتا إلى أن إغلاق الحوثيين مطار صنعاء أمام المساعدات مقلق للغاية.

وكانت الحكومة اليمنية، اعتبرت الأحد، أن اتفاق الحديدة أصبح بلا فائدة. وأكد وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقاء مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس، أن اتفاق الحديدة أضحى غير مجد، وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر.

كما شدد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة.

واعتبر أن البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لا تزال عاجزة عن تحقيق مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن، بسبب تقييد حركتها من قبل ميليشيات الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها.