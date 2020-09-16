اليمن.. ألغام الحوثي تحصد أرواح 48 مدنياً في 100 يوم

حصدت ألغام ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الثلاثة الأشهر الماضية، إضافة إلى العشرة الأيام الأولى من الشهر الجاري، حياة نحو 48 مدنياً في عدة محافظات يمنية.

وذكرت إحصائية نشرها الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن فرق رصد تابعة له، رصدت 18 واقعة انفجار للألغام والعبوات الناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي في ثماني محافظات يمنية خلال الفترة من يونيو الماضي، وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن عدد ضحايا الألغام خلال فترة الـ100 يوم (الفترة التي رصد خلالها الفريق وقائع الانفجارات وضحاياها) بلغت ما لا يقل عن 48 ضحية، بينهم 25 قتيلا، و23 جريحا.

وأشارت إلى أن من بين القتلى 11 طفلاً، و3 نساء، و3 فتيات، و8 رجال، فيما حصيلة الجرحى بلغت 23 كان بينها 8 أطفال، و4 نساء، و8 رجال.

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ووفقاً لإحصائية الموقع فإن محافظة الحديدة، تصدرت المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، بواقع 9 ضحايا، وتلتها محافظات البيضاء والجوف وشبوة ومأرب وتعز والضالع وحجة.

وأفاد أن الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعت من قبل الحوثيين خلال الأعوام السابقة، بلغت ما يزيد عن مليوني ونصف المليون لغم، مشيراً إلى أن هذه الألغام والعبوات زرعت في مختلف المناطق الآهلة بالسكان والطرقات في مختلف المناطق اليمنية.