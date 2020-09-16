اليمن.. منظمة حقوقية توثق جرائم حرب ارتكبها الحوثي بالزوب

قالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها، إن جماعة الحوثي تمارس جرائم حرب ضد المدنيين في منطقة الزوب بمحافظة البيضاء، باستخدامها مختلف القذائف والأسلحة الثقيلة بما فيها راجمات الصواريخ والدبابات والمدفعية الثقيلة العشوائية على منازل المدنيين الآهلة بالسكان في القرية، مما تسبب في قتل وجرح عدد كبير منهم، بينهم أطفال ونساء، وأجبار آخرين على ترك منازلهم تحت القصف.

المنظمة أكدت أنها رصدت مئات الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في قرية الزوب بين القتل والاعتقالات التعسفية والاختطافات وتفجير المنازل وإحراق وتدمير آبار مياه الشرب ومرافق صحية وتعليمية ومحطة وقود واستهداف دور العبادة وإتلاف ونهب ممتلكات خاصة وعامة ونزوح مئات الأسر وتعطيل تام للحياة.

وقالت المنظمة إنها رصدت مقتل أكثر من 40 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة ما لا يقل عن 60 بينهم نساء وأطفال، لا يزال بعضهم يعاني من الإصابة نظراً لعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة، واعتقال أكثر من 150 مدنياً منهم 48 حالة لعمال وافدين يعملون في المزارع بينهم أفارقه.

ووثقت المنظمة إجهاض امرأتين جراء استهداف منازلهما بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية والدبابات وحالة وفاة لجنين في إحدى نقاط التفتيش، بعد منع عناصر الجماعة أحد المدنيين من إسعاف زوجته الحامل والتي كانت على وشك الوضع قبل عدة أيام.

وأضافت المنظمة أن جماعة الحوثي فجرت 8 منازل بشكل كلي، 2 منها أثناء حملتها العسكرية الأخيرة وأحرقت 22 منزلاً، فيما تسببت القذائف التي تُطلقها بشكل مستمر بتدمير جزئي لـ 200 منزل وتضرر عشرات المنازل الأخرى بأضرار متفاوتة جراء الاستهداف المتعمد بالقذائف المختلفة، كما شمل الاستهداف 3 منشآت تعليمية، واحدة منها دُمرت بصورة كلية، ما أدى إلى حرمان أكثر من 600 طالب وطالبة من حقهم في التعليم.

المنظمة أشارت في بيانها إلى أن استمرار هذا القصف فاقم من الوضع الإنساني في القرية ودفع أكثر من 450 أسرة إلى النزوح.