شاهد.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق صنعاء

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، الثلاثاء، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال الجيش اليمني في بيان إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع التباب الصفر الاستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد استعادة آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر الميليشيات في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية".

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لعناصر الجيش الوطني من المواقع التي تم تحريرها في جبهة نهم شرق صنعاء.

وكانت قوات الجيش اليمني اعلنت، الاثنين، عن تنفيذ عملية نوعية اوقعت عشرات القتلى والجرحى والاسرى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان ان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، شنّت هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في منطقة بير المرازيق شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

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وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن عناصر الجيش الوطني اقتحموا سلسلة جبال دحيظة شرق منطقة بير المزاريق في عملية عسكرية نوعية وناجحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الميليشيات .

وأضاف، أن أفراد الجيش استعادوا كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزة الميليشيات الحوثية في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة.