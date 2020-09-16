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يمنيان من تعز يصابان برصاص قناص حوثي.. للمرة الثانية

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم 
مدينة تعز (أرشيفية)
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أصيب ثلاثة مدنيين، بينهم طفل وامرأة، إثر استهدافهم قنصاً برصاص ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة الشقب شرق مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

قناص حوثي يقتل إمرأة بقرية الشقب شرق تعز (أرشيفية) قناص حوثي يقتل إمرأة بقرية الشقب شرق تعز (أرشيفية)

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن قناصة من ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة الصالحين بمنطقة الشقب استهدفت، مساء الثلاثاء، عدداً من المدنيين في مزارعهم، مما أدى إلى إصابة رجل وامرأة وطفل.

وأوضحت أن المصابين هم عبدالمعطي سعيد علي إبراهيم (49 عاماً)، وقبول حمود عبدالقادر (56 عاماً)، والطفل حسين عادل سعيد علي إبراهيم (12 عاماً).

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وسبق أن تعرض المواطن عبدالمعطي سعيد لإصابة بطلقة قناص حوثي بنفس المنطقة في فبراير/شباط من العام 2019، كما تعرضت المرأة أيضاً لإصابة مماثلة هشمت رجلها في مايو/أيار من العام 2017.

في سياق متصل، وثّقت لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد 171 حادثة قنص ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في منطقة الشقب بتعز منذ نحو ستة أعوام.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن ميليشيا الحوثي نشرت قناصين في التلال الشرقية من منطقة الشقب وتستهدف السكان هناك، مشيرةً إلى زيادة معدل جرائم القنص التي تمارسها الميليشيات في المنطقة.

كلمات دالّة

#تعز, #الحوثي, #اليمن, #الحوثيين
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