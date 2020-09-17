اختطفوه وعذبوه حتى الموت.. مقتل يمني في سجون الحوثي

كشف ناشطون وحقوقيون يمنيون، الخميس، عن مقتل مواطن تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أشهر من اختطافه وإخفائه مع 7 من أفراد أسرته الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

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وأفادوا بأن صادق أحمد يحيى الغاوي من أهالي مديرية خمر بمحافظة عمران، شمالي اليمن، اختطفته ميليشيا الحوثي قبل خمسة أشهر وأخفته مع سبعة من أفراد أسرته.

وحسب مصادر حقوقية، فإن اختطاف الغاوي جرى في محافظة صعدة، (معقل الحوثيين)، من بيته ومزرعته قبل خمسه أشهر دون أي تهمه تُذكر، ودن علم أهله بمكان اختطافه.

وبشكل غير رسمين تم تسريب الخبر إلى بعض أقربائه أن جثته في ثلاجة الموتى بمستشفى الشرطة بصنعاء (حكومي)، وبعد حضور بعض أقربائه تبين أنه متوفى من تاريخ 26 يونيو 2020.

وأوضحت المصادر أن أسرة صادق الغاوي تأكدت بصعوبة من جثته في مستشفى الشرطة بصنعاء نتيجة التعذيب المستمر والبشع الذي غير ملامحه، بينما لم يتمكنوا من الحصول على أي معلومات عن بقية أفراد أسرته الذين تم اختطافهم معه.

ودانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية الدولية، مقتل المواطن صادق الغاوي بعد نحو 5 أشهر من الاختطاف تعرض خلالها للتعذيب والتنكيل في سجون جماعة الحوثي المسلحة.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، الخميس، إن الحوثيين لا يزالون يختطفون شقيقه و6 من أبناء عمومته حتى هذه اللحظة.