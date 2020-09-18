غريفيثس للأطراف اليمنية: أطلقوا المعتقلين بسرعة

مع انطلاق المحادثات بين الحوثيين وممثّلين عن الحكومة الشرعية اليمنية بشأن تبادل أسرى، في سويسرا، الجمعة، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس الأطراف اليمنية بإطلاق المعتقلين بسرعة.

موضوع يهمك دعت الحكومة اليمنية الشرعية، إلى تبادل شامل للأسرى والمختطفين بين الجانب الحكومي وميليشيا الحوثي تنفيذاً لاتفاق السويد،... تحسباً لانتشار كورونا.. اليمن يدعو لتحرك أممي لتبادل الأسرى اليمن

وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في تغريدة على تويتر "انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي اليمن اليوم".

وأكد غريفيثس "رسالتي إلى الأطراف هي: اختتموا النقاش، أطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية".

غريفيث: " انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي #اليمن اليوم. أشكر #سويسرا للاستضافة واللجنة الدولية للصليب الاحمر @ICRC للمشاركة في ترؤس الاجتماع. رسالتي إلى الأطراف هي لإستكمال النقاشات ليتمّ إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة و إدخال الراحة الى قلوب آلاف العائلات اليمنية". — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 18, 2020

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ريال لو بلان للصحافيين إن "اللجنة ستستأنف المناقشات بين الأطراف بهدف الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق تبادل السجناء الذي أبرمه الطرفان في ستوكهولم السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018، وما اتفقت عليه الأطراف في عمان الأردن في شباط/فبراير هذا العام".

15 ألف أسير

وبدأ الطرفان المحادثات بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 أسيرا.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك في رئاسة الاجتماع في تغريدة على تويتر "يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع. نرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين".

وأكدت اللجنة استعدادها "لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقًا لدورنا كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم".

هذا ووافق الجانبان خلال محادثات السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.

عملية تبادل هي الأكبر

لكن في حال تحقّقت، ستكون عملية التبادل التي يجري التفاوض حولها الأكبر منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في منتصف 2014.

وفي شباط/فبراير الماضي اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

هذا وتعتبر محادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد. ولم يكشف عن المدينة التي تستضيفها. وكان مصدر حكومي يمني رجح الخميس أن تعقد في مونترو قرب جنيف.