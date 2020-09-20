اليمن.. مليشيا الحوثي تعترف بمقتل 14 قياديا ميدانيا في مأرب

اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل أربعة عشر قيادياً من قياداتها الميدانية البارزة في جبهات القتال بنيران الجيش الوطني اليمني وقبائل مراد بمحافظة مأرب.

وأوضحت مصادر محلية أن المليشيات شيعت جثامينهم كل في منطقته حيث توزعوا على محافظات صنعاء وذمار وصعدة وحجة وعمران.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودة بالتحالف تمكنت من تحرير مناطق عدة في جبهات مديريات رحبة وجبل مراد جنوب محافظة مأرب.

ونفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن ضرباتٍ جوية ضد عدد من المواقع التابعة لميليشيات الحوثي في جبهاتٍ مختلفة، منها الجوف ومأرب، ما أسفر عن خسائر كبيرة للميليشيات.

تهريب أسلحة من إيران

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وكشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الايرانية، مشيرا إلى اعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري.

وأكد الإرياني في مجموعة تغريدات أن إلقاء القبض على الخلية دليل دامغ على تورط إيران في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيات الحوثية لتنفيذ أجندتها في المنطقة.

كما أشار أن الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، لاستخدامها في العمليات الإرهابية في اليمن وكذلك الأعيان المدنية في السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر

وشدد وزير الإعلام اليمني، على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية.