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أسرى حوثيون في قبضة الجيش الوطني يدلون باعترافات خطيرة

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم 
الجيش اليمني
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استعادت قوات الجيش اليمني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، مواقع عسكرية وصفتها بـ"الاستراتيجية" في محافظة الجوف، شمال البلاد.

وقال ركن تدريب المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن عبدالله الزوقري، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومأرب.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفق ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وأكد الزوقري أن الميليشيات الانقلابية أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة، نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية.

في السياق، نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فيديو لعدد من أسرى ميليشيات الحوثي الانقلابية الذين تم القبض عليهم في جبهة الجوف.

كلمات دالّة

#الحوثي, #مواقع, #اليمن, #الجوف
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