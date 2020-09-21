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مصرع قيادات حوثية بغارات للتحالف.. والميليشيات تعترف

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم 
قيادات حوثية لقيت مصرعها
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قُتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن غارات استهدفت قوات أمنية من منتسبي ما يسمى الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي في جبهات جنوب محافظة مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم بينهم قيادات، مؤكدة أن هذه القوات كانت في طريقها من البيضاء لتعزيز الميليشيات جنوبي مأرب قبل أن تستهدفها مقاتلات التحالف.

وبحسب المصادر، فإن من بين القتلى قيادات حوثية عقائدية أبرزها العقيد علي سالم المطيعي مدير شؤون ضباط قوات الأمن المركزي، والعقيد هلال محمد الأكوع، والرائد عبدالله سودان، والرائد علي مرشد وازع.

مصرع قيادات حوثية مصرع قيادات حوثية

واعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع المطيعي المكنى أبو حسين، ونعته قيادات حوثية بارزة، معتبرين مقتله "خسارة".

وتخوض قوات الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في أطراف محافظة مأرب، حيث تدفع الميليشيات بالآلاف من عناصرها في محاولة لتحقيق أي اختراق ميداني، لكنها فشلت وتتكبد يوميا خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق مصادر عسكرية.

كلمات دالّة

#التحالف, #الحوثي, #اليمن
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