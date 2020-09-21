عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

تعز.. قصف حوثي يودي بحياة امرأة وإصابة 10بينهم أطفال

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم 
رابط مختصر

قتلت امرأة وأصيب آخرون بينهم أطفال، مساء الاثنين، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحياء سكنية شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأكد سكان محليون ومصادر طبية لـ"العربية.نت"، مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين بينهم 4 أطفال في قصف للحوثيين من تبة سوفتيل على الأحياء الشرقية لمدينة تعز، مشيرين إلى أن هذه الإحصائية أولية في ظل استمرار القصف الحوثي على الأحياء السكنية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية المتمركزة في تبة “سوفتيل” قصفت بقذائف الدبابات، أحياء “مشروع المياه”، و”العرضي” و”حوض الأشراف”، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال، في حصيلة أولية.

موضوع يهمك
?
دعا مجلس وزراء البيئة العرب في ختام اجتماعه، الاثنين، إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في...

وزراء البيئة العرب يطالبون بتفادي كارثة خزان صافر وزراء البيئة العرب يطالبون بتفادي كارثة خزان صافر اليمن

وأشارت إلى أن إصابات عدد من الجرحى، بينهم أربعة أطفال، خطيرة.

وتقصف ميليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية في مدينة تعز، بشكل مستمر، مخلفة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كلمات دالّة

#الحوثي, #اليمن
إقرأ أيضاً اليمن.. شركة اتصالات تنتقل عدن بعيداً عن سيطرة الحوثيين اليمن.. شركة اتصالات تنتقل عدن بعيداً عن سيطرة الحوثيين 15:02 GMT
إقرأ أيضاً وزراء البيئة العرب يطالبون بتفادي كارثة خزان صافر وزراء البيئة العرب يطالبون بتفادي كارثة خزان صافر 19:05 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر