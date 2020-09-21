غريفثس يحث الأطراف اليمنية على اتخاذ خطوات تجاه سلام دائم

حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأطراف اليمنية، على التحلي بالشجاعة واتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام الشامل في اليمن.

في #يوم_السلام، يحيي المبعوث الخاص مارتن غريفيث مناصري السلام اليمنيين في كل مكان ويحث الأطراف على أخذ خطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في #اليمن



شاركونا آرائكم حول معنى السلام وكيف يمكن أن تشمل العملية السياسية الجميع في فيديوهات شخصية قصيرة أو تعليقات على #لنشكل_السلام_معا pic.twitter.com/QOZQmPiGzq — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 21, 2020

جاء ذلك في رسالة فيديو وجهها غريفثس، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للسلام (21 أيلول/سبتمبر)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ثلاثين عاماً يوماً مكرّساً لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية المتنازعة، للتفكير لإيجاد الشجاعة اللازمة لاتخاذ الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجونه ويستحقونه، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي وعاجل لإنهاء النزاع بشكل كامل ليعيش الجميع معاً من أجل السلام.

وأضاف: "لنعمل معاً بشكل عاجل لإنهاء الصراع بشكل شامل، لنعيش معاً من أجل السلام".

وحيّا غريفثس، مناصري السلام من اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني التي تشارك في وضع التصورات لإحلال السلام في البلاد، داعياً إياها إلى مزيد من الجهود لتحقيق ذلك.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أبلغ مجلس الامن الدولي، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل للطرفين (الحكومة الشرعية والحوثيين) مسودة محدثة للإعلان المشترك، والذي قال إنه يعكس "بتوازن تعليقاتهم وتشمل مدخلات من المجتمع المدني والنساء وغيرهم من الأصوات المنادية بالسلام".

وتقترح الأمم المتحدة مسودة ‎الإعلان المشترك، كإطار لاستئناف العملية السياسية في اليمن، ووقف إطلاق النار والشروع في تدابير اقتصادية لبناء الثقة بين الأطراف.

وتتزامن التحركات الأممية مع تصعيد عسكري كبير للحوثيين باتجاه محافظة مأرب، وهو ما تعتبره الحكومة الشرعية مؤشر على عدم جدية هذه الميليشيات في تنفيذ الحل السياسي.