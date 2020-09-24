الجوف: "الحوثي" يحرم 52 ألف طالب من التعليم

كشفت الحكومة اليمنية عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإغلاق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة الجوف في بيان، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي عمدت منذ سيطرتها على محافظة الجوف نهاية فبراير الماضي، إلى إغلاق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم.

وحمّل البيان ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن إغلاق المنشآت التعليمية في الجوف، وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية للدفع بالطلاب للالتحاق بجبهات القتال.

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وأوضح أن ميليشيا الحوثي تقوم بعرقلة العملية التعليمية بالجوف من خلال منع أكثر من 5 الآف في القطاع التربوي من القيام بمهامهم، إضافة إلى خصم 35% من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية.

وذكر البيان أن اجتياح ميليشيا الحوثي للجوف تسبب أيضًا بنزوح وتهجير عدد من الكادر التعليمي بالمحافظة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإيقاف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العملية التعليمية في محافظة الجوف.