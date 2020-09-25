شاهد.. إصابة طفلة واحتراق منزل بقصف حوثي بالحديدة

أصيبت طفلة بطلق ناري، اليوم الجمعة، جراء استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية عددا من الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى التحيتا، أن الطفلة حلا علي مقنزع (7 سنوات)، أصيبت في قدمها اليسرى بطلق ناري، وتلقت الإسعافات الأولية في المستشفى، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج اللازم ومتابعة حالتها الصحية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن الطفلة حلا، أصيبت برصاص ميليشيا الحوثي، أثناء استهدافها للأحياء السكنية في مدينة التحيتا.

وطبقاً للإعلام العسكري، فإن الطفلة حلا تضاف إلى قائمة تضم أكثر من 2574 مدنياً، سقطوا بين قتيل وجريح، بنيران ميليشيا الحوثي، منذ إعلان الهدنة الأممية في مناطق الساحل الغربي.

في السياق، احترق منزل مواطن، الجمعة، في منطقة دار ناجي بمديرية حيس جنوب الحديدة، بنيران ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

وقال مصدر محلي، إن منزل المواطن (سليمان دوبله) الواقع في منطقة دار ناجي غرب حيس، احترق بنيران الأسلحة الرشاشة الحوثية بعد عمليات استهداف الميليشيا للمنطقة.

وأضاف أن المنزل احترق بالكامل، مما تسبب في إتلاف كل ما بداخله من ملابس وأثاث ومواد خاصة بأفراد عائلة المواطن سليمان وخروجهم إلى العراء.

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في التحيتا وشارع صنعاء داخل مدينة الحديدة ضمن مسلسل جرائمها بحق المدنيين في ظل صمت وتغاضٍ أممي.

وكثفت الميليشيا الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين الأبرياء في قرى ومدن محافظة الحديدة، منذ انطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام 2018.