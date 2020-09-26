"مسام" يتلف 1144 لغماً حوثياً بالساحل الغربي اليمني

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، السبت، عن تنفيذ عملية إتلاف وتفجير كمية جديدة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي اليمني.

وقال مشروع "مسام" في بيان، إن فريق "مسام" نفذ عملية إتلاف وتفجير 1144 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب.

وشملت العملية إتلاف 226 لغمًا مضادًّا للدبابات، و309 قذائف غير منفجرة، و272 فيوز منوعة، و333 ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة.



ونقل البيان عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي قوله إن "عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف تعد رقم 30 ليصل إجمالي هذه العمليات التي نفذها "مسام" في اليمن إلى 81 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة".

كما نشر مشروع مسام مقطع فيديو للعثور على ألغام بالطريق العام في ذباب، بالساحل الغربي اليمني، وعملية إتلافها بالإحراق.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تواصل زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية، مخلفة آلاف الضحايا من أبناء الحديدة والساحل الغربي.