البرلمان العربي يدعو لاتفاق شامل بإطلاق الأسرى في اليمن

رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس، والذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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ويقضي الاتفاق بإطلاق الحكومة اليمنية 618 أسيراً، بينما ستقوم ميليشيا الحوثي بإطلاق 400 أسير.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان أن هذا الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والذي يأتي تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم الذي وقّعت عليه الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018، يجب أن يمثل دافعاً قوياً لدى المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف خاصة ميليشيا الحوثي لإلزامها بتنفيذ مقررات الاتفاق كاملةً في ظل انتهاكاتها المستمرة.

كما جدد دعم البرلمان العربي التام للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216