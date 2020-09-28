اليمن.. غارات التحالف تستهدف منصتي كاتيوشا في صرواح

استعاد الجيش والمقاومة اليمنية بدعم تحالف الشرعية اليمنية، جبل حمراء العريض، في مديرية بيحان بمحافظة مأرب.

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كما استهدف طيران التحالف لدعم الشرعية اليمنية مواقع ومركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مع تدمير منصتي كاتيوشا في وادي الضيق بالمديرية ذاتها.

وفي قرية الباطن بصرواح أيضاً، دمر طيران التحالف مقر إمدادات للذخائر والتموين، إضافة إلى 3 عربات نقل.

كان التحالف قد أعلن السبت تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء.

وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت مقاتلات التحالف شنت قبل أيام، غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية.