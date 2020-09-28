ترحيب أممي باتفاق الأسرى في اليمن: خطوة لإنهاء الحرب

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ترحيب الأمين العام أنطونيو غوتيريش باتفاق الأسرى المبرم بين الحكومة الشرعية في اليمن والحوثيين حول الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المحتجزين لدى الطرفين.

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وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف على البناء على هذا الزخم ووضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين المتبقين.

الانخراط مع المبعوث الأممي

كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط مع مبعوثه الخاص للاتفاق على إعلان مشترك يشمل وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة لإنهاء الحرب.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، كان أعلن في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيراً من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد غريفثس على أنه "يجب أن نتحرك سريعاً وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق"، لافتاً إلى أن "العمل متواصل للاتفاق على توقيت إطلاق الأسرى".

"حل دائم"

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيراً إلى أن "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى".

إلى ذلك أكد أن "الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم"، موضحاً أنه "جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعلنت، الأربعاء، أن فريقاً حكومياً سيتوجه إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع مع ميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.