الحديدة.. قصف حوثي يستهدف مجمعا صناعيا 

جددت ميليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، في إطار خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات الحوثية أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل، صوب المجمع الصناعي والتجاري، بعد أيام قليلة من استهداف مماثل لذات المجمع، ما تسبب في اضرار مادية بالغة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضحت أن الميليشيات استحدثت مواقع داخل أحواش منازل المواطنين في مناطق سيطرتها، وأطلقت منها قذائف مدفعية الهاون على المجمع الصناعي.

وقبل أيام شنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا على ذات المجمع الواقع في مربعات سيطرة القوات المشتركة شرقي مدينة الحديدة وأسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالغة بالمجمع.

وجاء ذلك بعد ساعات من إصابة مواطن وزوجته بجروح متفاوتة، فيما تضرر منزلهما، من جراء قصف مدفعي نفذته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في مديرية حيس، الواقعة جنوب محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية أطلقت قذائف مدفعية (هاون) صوب منازل المواطنين في منطقة “ربع الحضرمي”، ما أسفر عن إصابة المواطن يحيى فتيني، وزوجته حميدة أحمد سالم، وإلحاق أضرار بمنزلهما، ونفوق عدد من مواشيهما.

وأوضحت المصادر أن فتيني وزوجته أصيبا بشظايا في سيقانهما، أثناء تواجدهما أمام منزلهما، وتم إسعافهما إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية، ثم تحويلهما إلى المخا لاستكمال العلاج.

وتضاف هذه الجريمة إلى قائمة تضم أكثر من 2577 مدنياً سقطوا بين شهيد وجريح، بنيران ميليشيات الحوثي في الحديدة، منذ انطلاق الهدنة الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر 2018.

وتواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في السويد، باستهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين الأبرياء في قرى ومدن محافظة الحديدة.