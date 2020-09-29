حكومة اليمن: إيران تنتهك المياه الإقليمية

جددت الحكومة اليمنية الشرعية، اتهاماتها لإيران بانتهاك المياه الإقليمية اليمنية والصيد غير المشروع فيها.

وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الاثنين: "إن "إيران تعتدي بشكل صارخ على السيادة اليمنية"، مشيرا إلى أن "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى".

وأكد كفاين، تكرر الاعتداءات التي تمارسها إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلالها بأعمالها التخريبية.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام "الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن".

كما عبر عن تطلعه إلى "مزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في صد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه البحرية والثروات البحرية اليمنية من العبث الذي تتعرض له والمتمثل بالصيد غير المشروع".

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واعتبر "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصاً وإخلالاً بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في وقت سابق، إيران باستخدام سفن الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، للتمويه وكغطاء لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي. وطالبت الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساسا بسيادة اليمن وأمنه واستقراره.