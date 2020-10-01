الحديدة.. 54 خرقًا حوثياً للهدنة الأممية في 12 ساعة

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، 54 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في الـ 12 الساعة الماضية.

وأفاد بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء الأربعاء، أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية التي بلغ عددها 54 خرقًا في الساعات الماضية، في مديرية حيس ومنطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا ومركز المدينة ومناطق شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة.

ونقل البيان عن مصدر عملياتي قوله إن الخروقات شملت أعمالا عدائية بحق المدنيين تمثلت بعمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأدان المصدر ما تقوم به ميليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية ضاعفت من معاناة سكان الحديدة في ظل الهدنة الأممية.

ومنذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة أواخر العام 2018 تواصل ميليشيات الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين في ظل صمت وتغاضي أممي مريب، بحسب البيان.

وكانت احصائية نشرها الإعلام العسكري للقوات المشتركة كشفت ان عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، تجاوز منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018، أكثر من 2574 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال ومسنون.

وأفادت ان خروقات الحوثيين تصاعدت و كانت اكثر دموية منذ مطلع العام الجاري، حيث حصدت الهجمات التي شنتها منذ يناير وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري ما يزيد عن 205 مدنيين.

وتواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في السويد، باستهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين الأبرياء في قرى ومدن محافظة الحديدة.