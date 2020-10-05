الجيش اليمني: انهيار للحوثيين في عدة جبهات

قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، الاثنين، إن ميليشيات الحوثي تشهد "انهيارا وتقهقرا وفرارا" على امتداد الجبهات القتالية في محافظات مأرب وصنعاء والجوف.

وأكد أن ذلك جاء إثر تحول قوات الجيش الوطني من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن مجلي، قوله إن جبهات المخدرة وصرواح والمأهلية ورحبة في محافظة مأرب تشهد عمليات هجومية واسعة وتقدمات كبيرة، للسيطرة على الأرض أمام فرار الميليشيات الحوثية، التي تلقت استهدافاً مباشراً واستنزافاً مستمراً، من خلال استراتيجيات الكمائن والالتفاف والتطويق.

ولفت إلى استمرار التقدم والانتصارات وتحقيق المكاسب على الأرض في مختلف جبهات محافظة الجوف ومنطقة نجد العتق وصلب بمحافظة صنعاء.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجوماً مباغتاً، من عدة محاور، الاثنين، على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة المخدرة، وجبهة المأهلية، وجبهة رحبة، تزامنت مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن الجيش تمكن بهذا الهجوم من تحرير مناطق ومواقع مهمة وحاكمة وعدد من القرى والوديان في "جبهة المخدرة"، والمأهلية ورحبة، واصفاً الهجوم بأنه كان مباغتاً وناجحاً، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات، إضافة إلى تدمير معدات وأسلحة تابعة لها.

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وثمن الناطق باسم الجيش اليمني الإسناد الجوي للطيران المقاتل، الذي دمر الأهداف والتعزيزات المعادية بدقة عالية للمليشيات في مختلف الجبهات.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أكد تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية في منطقة رحبة ومناطق أخرى جنوب مأرب، مشيراً إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن.

وأفاد أن المعارك التي جرت، الاثنين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وتزامنت المعارك مع غارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية وأسفرت عن تدمير عربتين وعدد من الأطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.