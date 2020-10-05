الحديدة..مقتل وجرح 348 من ميليشيا الحوثي خلال 3 أيام

ذكرت مصادر عسكرية بالقوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي تكبدت نحو 348 قتيلا وجريحا خلال 3 أيام مضت خلال هجمات واسعة شنتها على مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس والدريهمي ومدينة الحديدة.

ونقلت وكالة خبر اليمنية عن المصادر قولها إن مديرية الجراحي تلقت الأحد 70 قتيلا وجريحا حوثيا بعد فشل هجوم واسع للمليشيا في مديرية حيس، وخاضت القوات المشتركة مع الميليشيات معركة شرسة استمرت ثماني ساعات ردت خلالها الزحف على أعقابه.

والسبت قتل نحو 63 قتيلا من ميليشيات الحوثي في هجوم فاشل على الدريهمي بينما تم نقل 86 إلى مستشفيات ميدانية بالمديرية وفي مدينة الحديدة شمالا.

المصادر أكدت أن الميليشيات خسرت الجمعة 130 قتيلا وجريحا في مواجهات على خطوط التماس في مدينة الحديدة، القتلى منهم 30، و100 آخرون نقلتهم سيارات إسعاف إلى مستشفيات في أحياء واقعة تحت سيطرتها.

