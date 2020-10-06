عملية نوعية للجيش اليمني بالجوف.. تحرير مواقع استراتيجية

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، أنها تمكنت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، وإحكام السيطرة الكاملة على معسكر الخنجر الاستراتيجي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية نفذت عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف".

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كما نقل البيان عن قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود، العميد هيكل حنتف، قوله إن "قوات الجيش الوطني تمكنت خلال العملية العسكرية من إحكام السيطرة الكاملة على معسكر الخنجر الاستراتيجي والجبال المطلة والعديد من المواقع الاستراتيجية المحيطة به، وأبرزها منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض ومواقع أخرى مهمة".

وأضاف حنتف أن "طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة وسدد ضربات دقيقة استهدفت تحصينات وتعزيزات الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، تضاف إلى الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها بنيران الجيش الوطني خلال المعارك".

إلى ذلك لفت إلى أن "قوات الجيش استعادت عددا من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها الميليشيات ولاذت بالفرار تحت الضربات".

وأشار إلى أن "المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات"، مؤكداً أن "قوات الجيش ستواصل الزحف لتحرير مدينة الحزم ومحافظة الجوف بالكامل".