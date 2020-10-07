مقتل قائد الميليشيات بجبهة حيس و5 من مرافقيه

لقي القيادي الميداني الحوثي المدعو شيخ الدين خالد عبدالرحمن عبدالوهاب المكنى (أبو النور)، الأربعاء، مصرعه مع خمسة من مرافقيه في الحديدة غربي اليمن.

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وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن القيادي الحوثي أبو النور قاد مجاميع مسلحة حوثية حاولت التسلل باتجاه الوادي شمال قرية بني مغاري نحو مواقع القوات المشتركة شمال غرب مدينة حيس جنوب شرق الحديدة.

وأكد أن قوات العمالقة رصدت القيادي الحوثي والعناصر المسلحة في عملية التسلل وتم استهدافهم من قبل وحدة المدفعية بضربة مركزة ودقيقة أدت إلى مصرع القيادي الحوثي وخمسة عناصر مسلحة وإصابة عشرات آخرين.

يشار إلى أن القيادي الميداني الحوثي لم يمر على تعيينه لقيادة جبهة شمال حيس سوى ثلاثة أيام عقب مصرع القيادي الحوثي أبوحسين الكبسي في نفس المكان أثناء قيامه بعملية هجوم في جبهة حيس.

قصف مركز صحي

في ذات السياق، قصفت ميليشيات الحوثي المركز الصحي في حي المنظر بمديرية الحوك بالحديدة، وخلفت به خسائر مادية ضمن جرائمها وتصعيدها الخطير وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وقال مصدر عامل في المركز، إن الميليشيات الحوثية أطلَقت قذيفتي هاون على المركز الصحي، وتسببت بأضرار مادية كبيرة.

وجاءت هذه الجريمة الحوثية بعد ساعات من تدمير مستودعات أكبر مجمع صناعي وتجاري تابع لأخوان ثابت في مدينة الحديدة إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي.