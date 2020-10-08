بعد شهرين على قتل شقيقتها.. قناص يستهدف طفلة بالحديدة

في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الدموي، أطلقت ميليشيات الحوثي، الخميس، نيران أسلحتها القناصة على الأحياء السكنية في حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، وقتلت الطفلة غزلان عبدالرحمن ناجي دوبلة (9 سنوات).

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين في قرية دار ناجي بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى مقتل الطفلة غزلان برصاصة اخترقت جسدها من الظهر وخرجت من الصدر، بينما كانت الطفلة تقف أمام منزلها.

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وأضافت أن الأهالي هرعوا إلى المنزل المستهدف في محاولة منهم لإنقاذ حياة الطفلة بإسعافها إلى مستشفى حيس ومن ثم تحويلها إلى مستشفى الخوخة، إلا أنها فارقت الحياة جراء إصابتها البليغة.

ووصفت المصادر هذه الجريمة بالبشعة، والتي تحتم على المجتمع الدولي إدانة جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين من النساء والأطفال والمسنين.

يذكر أن شقيقة الطفلة غزلان كانت قد قتلت قبل أكثر من شهرين، بنيران ميليشيات الحوثي، استهدفت الأحياء السكنية في ذات القرية.

في ذات السياق، قتل شاب، الخميس، إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي جنوب مديرية حيس.

وقال مصدر محلي، إن طه يحيى سعيد عسيق (20 عاما) من أبناء زبيد، قتل إثر انفجار لغم حوثي وذلك أثناء عودته على متن دراجته من العمل إلى منزله جنوب حيس.