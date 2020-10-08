لليوم الثالث.. الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني بالجوف

أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، أن قواته تواصل تقدمها لليوم الثالث على التوالي في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت اليوم من تحرير مساحات واسعة باتجاه جبل صبرين وبير المرازيق.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بـ5 غارات جوية دقيقة عربة "PTR"وأطقما قتالية وتجمعات للميليشيات. وأوضح أن أبطال الجيش تمكنوا من التقدم غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي وتم تحرير عدة مواقع أهمها: "خليل الزور، التباب الجنوبية"، مؤكدا استمرار العملية العسكرية وسط تقدم ثابت للجيش وانهيار كبير في صفوف الميليشيات.

ونشر المركز تصريحا مصورا للعميد هيكل حنتف قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول - حرس حدود من معسكر الخنجر الاستراتيجي بعد تحريره من الميليشيات الحوثية.

وكان قائد عسكري أكد في وقت سابق، أن قوات الجيش شنت عملية واسعة بمحافظة الجوف خلال الساعات الماضية، أسفرت عن تحرير مساحات شاسعة.

وقال العميد الركن منصور بن عبدالله ثوابه قائد لواء 48 مشاة، إن قوات الجيش تمكنت خلال العملية العسكرية من تحرير 200 كيلومتر مربع.

وأوضح أن المواقع المحررة تمتد من جبهة المهاشمة إلى بير المرازيق بمديرية خب الشعب وتأمينها بشكل كامل.

وأضاف أن المهمة التي نفذتها وحدات تابعة للمحورين الشمالي والأوسط حرس حدود أسهمت في تأمين الخط الرابط بين اليتمة (الجوف) ومحافظة مأرب.